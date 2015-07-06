حمدان بن زايد يكرم كبار المحسنين المســــــاندين للهلال الأحمر

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر أن المبادرات التي يضطلع بها المحسنون والخيرون في الدولة تعزز نهج القيادة الرشيدة في ترسيخ مضامين العطاء وتجسد قيم الخير والفضيلة المتأصلة في نفوس أبناء الإمارات الذين نهلوا من معين الآباء والأجداد.

وقال سموه ان المحسنين وأهل الخير تعلموا في مدرسة رائد العطاء ونصير الإنسانية المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي تمر علينا هذه الأيام ذكرى رحيله الحادية عشرة ونسأل الله العلي القدير في هذه الأيام المباركة أن يتغمده بوافر رحمته وأن يجعل ما قدمه للإنسانية في ميزان حسناته.

جاء ذلك خلال حفل تكريم سموه بقصر النخيل مساء أول من أمس عددا من كبار المحسنين الداعمين والمساندين لبرامج هيئة الهلال الأحمر.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ان الدولة اختطت وبتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة نهجاً متميزاً وأسلوباً متفرداً في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني.

سقيا الإمارات

وأشاد سموه بمبادرة »سقيا الإمارات« الإنسانية الكريمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي تهدف إلى توفير مياه الشرب النظيفة والصالحة لخمسة ملايين إنسان من الذين يعانون نقص المياه الصالحة للشرب حول العالم معربا سموه عن أن هذه المبادرة هي واحدة من مبادرات الخير والعطاء المتعددة التي أطلقها سموه وتقدمها دولة الإمارات بأيد ممدودة لكل محتاج وملهوف.

كما ثمن سموه دعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي لمشاريع الهلال الأحمر ولكافة جوانب العمل الإنساني داخل الدولة وخارجها منوها بتبرع سموه بـمبلغ 20 مليون درهم لصالح حملة »تراحموا« التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإغاثة اللاجئين والمتضررين من العاصفة الثلجية التي ضربت بلاد الشام.

وشدد سموه على أن المحسنين والمتبرعين يقومون بدور فاعل في تجسيد الأهداف والمبادئ السامية التي تسعى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتحقيقها على أرض الواقع وذلك من خلال برامجها وأنشطتها الممتدة لكل صاحب حاجة داخل الدولة ولكافة الشعوب التي تعاني من وطأة الظروف.

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان »كانت مساهمات المحسنين وأهل الخير صورة مشرقة لأبهى صور البذل والعطاء وكانت مشاركاتهم أهم أسباب ارتياد هيئتنا الوطنية لكافة أوجه النشاط الخيري والإنساني داخل الدولة وخارجها وأصبحت الهيئة من أهم الجمعيات المانحة للمساعدات على المستويين الإقليمي والعالمي«.

وقال سموه إن هذا المخزون الحضاري في المجال الإنساني ما كان له أن يتحقق لولا وضوح الرؤية وتحديد الأهداف وتضافر الجهود وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى من قبل القائمين على الأمر والعاملين في هذا المجال وعلى رأسهم المحسنون وأهل الخير فهم عماد هذا الصرح الخيري وبنيانه المرصوص.

وأضاف سموه »إننا وإذ نحتفي بهم في هذا الشهر الكريم اليوم فإننا نؤكد لهم مدى فخرنا واعتزازنا بمبادراتهم الكريمة ومواقفهم الإنسانية النبيلة فهم بلا شك الرصيد الحقيقي لمستقبل هيئتنا الوطنية فكل الشكر والثناء لهم مجددا سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يسدد خطانا جميعا على طريق الخير والعطاء«.

اعتزاز

وخلال حفل التكريم ألقى الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس ادارة هيئة الهلال الأحمر كلمة عبر فيها عن سروره واعتزازه بالاحتفاء بأهل البذل والعطاء والخير والإحسان وأعرب عن جزيل شكر الهيئة وعظيم تقديرها لمبادراتهم النبيلة ومواقفهم الداعمة والمساندة لبرامج هيئة الهلال الأحمر وأنشطتها المتنوعة لتخفيف المعاناة البشرية وصون الكرامة الإنسانية.

وقال الدكتور حمدان مسلم »ننتهز هذه الفرصة لنؤكد لكم فخرنا واعتزازنا بما يبذله المحسنون من جهود مباركة في مجالات العمل الخيري والإنساني وما يقدمونه من دعم لتعزيز دور الدولة الرائد في ساحات العطاء الإنساني فاستحقت دولتنا الريادة وتصدرت جميع دول العالم في المركز الأول عالميا ولله الحمد«.

تكريم

وفي ختام الحفل قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتسلم التكريم نيابة عن سموه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

وتم تكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وتسلم التكريم نيابة عن سموه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان.

وشمل التكريم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية وتسلم التكريم نيابة عن سموه الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية.

وتم تكريم الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وتسلم التكريم نيابة عن سموه نجله الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان.

كما تم تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات والشيخ زايد بن سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخة شمسة بنت زايد آل نهيان وتسلم التكريم نيابة عن سموها الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية وسمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان وتسلم الوسام نيابة عن سموها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

وكرم خلال الحفل معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وورثة المرحوم سلطان يافور الهاملي وحمد سعيد الخييلي ومحمد جمعة النابودة وخلف أحمد الحبتور وفرج بن حمودة الظاهري وغانم علي بن حمودة الظاهري وحسن أحمد ابراهيم المرزوقي وعبدالرحيم بالغزوز الزرعوني وماجد محمد أمين الكاظم وورثة المرحوم ناصر بن مذكر آل شافي الهاجري وحسن عبدالله اسميك.

كما تم تكريم عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة لأنشطة الهلال الأحمر، منها وزارة الخارجية، وتسلم التكريم الدكتور طارق احمد الهيدان مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وديوان ولي عهد أبوظبي ..

وتسلم التكريم جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، ومؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية »بنك دبي الإسلامي« ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وتسلم التكريم المستشار إبراهيم بوملحة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية والسوق الحرة بدبي وطيران الإمارات وهيئة كهرباء ومياه دبي وتسلم التكريم سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، وشركة نخيل العقارية ومجموعة الوصل ودبي العقارية وموانئ دبي العالمية وتسلم التكريم سلطان احمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك في دبي والمنطقة الحرة.

وتم في ختام الحفل التقاط الصور التذكارية مع سمو راعي الحفل.