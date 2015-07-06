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فهمى بهجت: خلية كرداسة والشاطر معها تليفونات بالسجون للتواصل مع الخارج

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فهمى بهجت: خلية كرداسة والشاطر معها تليفونات بالسجون للتواصل مع الخارج فهمى بهجت: خلية كرداسة والشاطر معها تليفونات بالسجون للتواصل مع الخارج
قال الرائد فهمى بهجت، بعد براءته من تهمة تسهيل الدعارة، إنه أثناء حجزه بسجن طرة شاهد هواتف محمولة مع قيادات الإخوان وأعضاء خلية كرداسة، ومن بينهم القيادى البارز خيرت الشاطر وكما وجد مع جميع المتهمين بخلية كرداسة هواتف محمولة وفى اتصال دائم مع مواطنيهم مؤكدًا أنه يثق بالقضاء المصرى الشريف لاثبات براءته.

وأتهم فهمى بهجت خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامجه "العاشرة مساء"المذاع على فضائية "دريم2" المحامى المتطوع لمتابعة قضيته بتسريب التحقيقات وأخبار كاذبة عنه ليس محاميه الأصل كما أتهم وزارة الداخلية بتلفيق القضية له كما لفق لضباط شرطة قضايا أخرى.

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