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' دوجلاس كوستا لا يستطيع أن يلعب أساسيا مع بايرن '

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' دوجلاس كوستا لا يستطيع أن يلعب أساسيا مع بايرن ' ' دوجلاس كوستا لا يستطيع أن يلعب أساسيا مع بايرن '

في رأي ميركي لوتشيسكو المدير الفني لشاختار دونتسك لاعبه السابق دوجلاس كوستا ليس أهلا للتواجد في التشكيل الأساسي لبايرن ميونيخ حاليا.

دييجو كوستا صاحب الـ24 عاما انتقل إلى بايرن ميونيخ مقابل 30 مليون يورو هذا الصيف لينضم إلى كتيبة فيها آريين روبن وفرانك ريبري.

وقال لوتشيسكو عبر صحيفة بيلد الألمانية: "في رأيي أن دوجلاس كوستا ليس في المستوى نفسه لروبن ولريبري".

وتابع "لكن دوجلاس كوستا يستطيع أن ينمو ويتطور مع الوقت".

واستدرك "إنه يملك الإمكانات للوصول إلى هذا المستوى، لكن لا ننسى فارق المستوى بين الدوري الأوكراني والألماني".

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