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دي خيا: ريال مدريد؟ أحضر نفسي للذهاب إلى مانشستر

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دي خيا: ريال مدريد؟ أحضر نفسي للذهاب إلى مانشستر دي خيا: ريال مدريد؟ أحضر نفسي للذهاب إلى مانشستر

(إفي): أكد حارس مرمى مانشستر يونايتد، الإسباني ديفيد دي خيا، اليوم الأحد أن عليه العودة إلى مدينة مانشستر الإنجليزية للإعداد للموسم المقبل غدا الاثنين مع فريقه.

وقال دي خيا إنه "غير قلق" بشأن الشائعات التي تربطه بالانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (كواترو) المحلية "ريال مدريد؟ أحضر نفسي للذهاب إلى مانشستر من أجل الإعداد للموسم المقبل".

وينتظر أن يغادر دي خيا بلاده خلال اليوم أو غدا للعودة إلى إنجلترا والتدرب تحت إمرة الهولندي لويس فان جال، الذي لم يخف استيائه من التقارير الاخبارية التي تحيط بالحارس الأساسي لملعب أولد ترافورد حتى الآن.

وترغب إدارة الملكي في دعم عرين الفريق نظرا لانخفاض مستوى الحارس الأساسي للنادي والمنتخب، إيكر كاسياس.

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