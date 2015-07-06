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حريق ضخم بشركة للزيوت بالسويس.. ومدير الأمن: تمت السيطرة على الموقف

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حريق ضخم بشركة للزيوت بالسويس.. ومدير الأمن: تمت السيطرة على الموقف حريق ضخم بشركة للزيوت بالسويس.. ومدير الأمن: تمت السيطرة على الموقف
شهدت شركة صافولا للزيوت بالمنطقة الصناعية بعتاقة بالسويس مساء اليوم حريقًا ضخمًا وهو ما دفع إدارة الدفاع المدنى بإرسال 5 سيارات لإخماد النيران.

ومن جانبه قال اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس أن قوات الدفاع المدنى سيطرت بشكل كامل على الحريق وحاليًا يتم عملية التبريد لعدم اشتعال النيران مرة أخرى.

أضاف مدير الأمن لـ"اليوم السابع" أن الحريق نشب فى كراتين ومخلفات بجوار سور أحد الأقسام بداخل المصنع وليس بغرف التصنيع والإنتاج وهو ما سهل السيطرة على الحريق، الذى يشتبه فى أن يكون سببه "عقب سيجارة" القاه أحد الأشخاص أو ماس كهربائى نظرًا لوجود الكراتين بجوار كشافات كهرباء.

وتابع مدير الأمن أن الحريق لم يخلف أى خسائر فى الأرواح، موضحًا أن قيادات مديرية الأمن والدفاع المدني توجهوا لمكان الحريق للتأكد من عمليات السيطرة على الحريق وعمليات التبريد وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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