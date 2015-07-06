نقيب الصحفيين لـ"خالد صلاح": الهجمة على الإعلام تتصاعد يوميا وتحتاج لتبرير

قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن الهجمة على الإعلام وحرية الصحافة تتصاعد يوميا بطريقة تحتاج إلى تبرير وتفسير، مضيفا :"إننا نعود خلال هذه الفترة إلى فلسلفة القيد مرة أخرى ويصبح الصحفى متهما إلى أن يثبت العكس رغم مرور الدولة بمرحلة خطيرة حالياً".

وأضاف قلاش عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن الإعلام فى مقدمة الجيش الذى يصون مستقبل هذا الوطن وتدافع عنه، مشيرا إلى أن الإرهابيين لو تم تكليفهم بصياغة القانون لصالحهم كى يخرج الإعلام المصرى من دوره المتضافر مع مؤسسات الدولة لما خرج القانون بهذا الشكل.

وأوضح نقيب الصحفيين، أن المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب كفيلة بأن تقضى على مهنة الصحافة بأكملها، حيث تنص على معاقبة الصحفى بالحبس لمدة لا تقل عن عامين لكل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية عن الجهات المعنية، منوها إلى أن قانون مكافحة الإرهاب يتعامل مع الإعلام بفلسفة الخمسينات والأربعينات التى انتهت بفضل ثورة الاتصالات والتكنولوجيا.

وأشار الكاتب الصحفى يحيى قلاش، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل خطاباته فى المناسبات لا يخلو حديثه عن دور الإعلام تجاه الوطن ثم فجأة نجد الدولة تجند نفسها فى خصومة مع الإعلام غير مبررة حاليا، موضحا أن اجتماع النقابة الطارئ الاثنين مع جميع رؤساء تحرير الصحف وأعضاء الجمعية العمومية لمناقشة المخاطر الحقيقية التى تواجه الصحافة فى هذه الفترة.

- خالد صلاح: قانون الإرهاب يظلم الصحافة والإعلام ويهدد حرية التعبير