أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مركز CDC الأمريكى يحذر: اللبن الخام غير المبستر من أخطر المشروبات

Google+ Print
مركز CDC الأمريكى يحذر: اللبن الخام غير المبستر من أخطر المشروبات مركز CDC الأمريكى يحذر: اللبن الخام غير المبستر من أخطر المشروبات
جدل كبير أثير مؤخرًا حول اللبن الخام الطازج غير المبستر، حيث يرى الفريق المؤيد لتناوله أنه أكثر سمكًا وأفضل مذاقًا وأحلى من اللبن المبستر، كما أنه يتمتع بفوائد صحية مذهلة، حيث يقلل فرص الإصابة بالربو وحمى القش والإكزيما، ويخفف أعراضها، بالإضافة إلى أنه يحتوى على عناصر غذائية أكبر.

وعلى الجانب الآخر تحذر بعض التقارير والأبحاث الطبية من تناول اللبن قبل غليه أو بسترته لأنه قد يتسبب فى مخاطر صحية كبيرة، يصعب السيطرة عليها، وقد تعرض حياة الإنسان للخطر.

وكشف تقرير نشر مؤخرًا وأًصدرته مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية "CDC" أن اللبن الخام غير المبستر يعد من أخطر المشروبات فى العالم على الإطلاق، وفسر العلماء ذلك، مشيرين إلى أن عدم غلى اللبن وعدم تعبئته بشكل جيد قد يجعله أرضًا خصبة لإصابة الإنسان بالعديد من البكتيريا الخطيرة مثل السالمونيلا والليستيرا والإيكولاى "E.coli" والبكتيريا المسبب لمرض السل "TB"، والأخيرة تعد من أخطر الميكروبات على الإطلاق وقد تسبب الوفاة.

وأكد التقرير أن اللبن الخام غير المبستر خطير للغاية، للدرجة التى جعلت الكثير من الحكومات فى العالم تحظر بيعه بشكل مباشر للجمهور أو تحظر استخدامه تمامًا قبل تعقيمه وبسترته، ومن أبرز هذه الدول: إنجلترا وويلز واسكتلندا وأستراليا ونصف الولايات الأمريكية تقريبًا.

وأوصى الباحثون بغلى اللبن باستخدام درجة حرارة 72 سيليزيوس على الأقل، لمدة لا تقل عن 15 ثانية، مؤكدين أن هذه الدرجة تعد كافية تمامًا لتعقيم اللبن دون أن يفقد مذاقه المميز وفوائده الصحية الرائعة.
>ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث من شهر يوليو الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365