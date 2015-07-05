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صور مظاهرات المصريين بلندن للمطالبة بتنفيذ أحكام إعدام الإخوان

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حصل "اليوم السابع" على صور لمظاهرات المصريين بلندن عصر اليوم أمام مبنى السفارة المصرية للتنديد بالعمليات الإرهابية والمطالبة بسرعة تنفيذ أحكام الإعدام ضد قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى.
>اليوم السابع -7 -2015
>وكان المصريون بلندن قد بدأوا الدعوة للتظاهر على مواقع التواصل الاجتماعى منذ عدة أيام وكان نصها: "نداء مهم وعاجل جدًا لكل المصريين فى إنجلترا وخصوصًا فى لندن.. الرجاء التجمع يوم الأحد أمام السفارة المصرية للتنديد بالإرهاب والمطالبة بتعجيل تنفيذ أحكام الإعدام على الجماعة الإرهابية وهذا سيكون مطلبًا شعبيًا ليعلم العالم أجمع أن الشعب المصرى فى الداخل والخارج يؤيدون أحكام القضاء المصرى ومع رئيسهم ودولتهم فى كل مكان".
>اليوم السابع -7 -2015
>وبالفعل استجاب العشرات للدعوة وحضروا فى تمام الساعة الرابعة عصرًا حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مرددين الأغانى الوطنية، وهتافات مؤيدة للقوات المسلحة وللرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنددة بتنظيم الإخوان الإرهابى.
>اليوم السابع -7 -2015
>وتواجدت قوات الشرطة لتأمين المتظاهرين أمام السفارة، يذكر أن المظاهرة شهدت مشاركة فئات عمرية مختلفة من شباب وكبار سن وسيدات، الذين أصروا على الحضور رغم الصيام الذى يستمر فى العاصمة البريطانية قرابة الـ19 ساعة.
>اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015


>- مصريون يتظاهرون ببريطانيا للمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإخوان
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