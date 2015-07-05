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تكثيف أمن بقرية "مليج" بالمنوفية عقب انفجار قنبلة فى إرهابى أثناء إعدادها

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تكثيف أمن بقرية "مليج" بالمنوفية عقب انفجار قنبلة فى إرهابى أثناء إعدادها تكثيف أمن بقرية "مليج" بالمنوفية عقب انفجار قنبلة فى إرهابى أثناء إعدادها
شهدت قرية مليج التابعة لمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية تكثيفًا أمنيًا عقب انفجار قنبلة في إهاربي أثناء إعدادها بالاشتراك كل من سلمان مختار جابر، ومحمد معتمد أبو موسى أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.

وتركزت سيارات قوات الأمن بجميع مداخل ومخارج القرية وذلك للقبض على أى مشتبه في تورط في تلك العملية الإرهابية التي كان يعدها الأفراد المذكورون وخوفًا من تواجد آخرين بالقرية بحوزتهم قنابل لوضعها في أي مكان.

فيما تقوم سيارات الانتشار السريع بتمشيط مدينة شبين الكوم والمرور بجميع شوارع المدينة بحثًا عن أي تجمعات لجماعة الإخوان الإرهابية.


>- تحول إرهابى لأشلاء بعد انفجار قنبلة بجسده أثناء إعدادها بمنزله بالمنوفية

- أسماء إرهابيين اشتركا مع آخر انفجرت فيه قنبلة أثناء إعدادها بالمنوفية

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