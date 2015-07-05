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مقتل مئات الحوثيين بقصف لطيران التحالف في اليمن

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مقتل مئات الحوثيين بقصف لطيران التحالف في اليمن مقتل مئات الحوثيين بقصف لطيران التحالف في اليمن

 

أرشيفية

أستهدفت طائرات قوات التحالف  معسكرات تدريبية لمليشيات الحوثي في سفيات و معسكرات لقوات الأمن الخاص في  عمران  باليمن، مما
> أدى لقتل  المئات  منهم.
> أما في عدن فقد قامت مليشيات الحوثي بتجديد قصفها للمدنين منها قصف روضة أطفال خلال معارط عنيفة مع المقاومة الشعبية بالمدينة

و بحسب ما ذكرته ” العربية”، فقد قصف طيران التحالف منزل القيادي الحوثي خالد العندولي في صنعاء، كما قصف مخازن الأسلحة في جبل النهدين بصنعاء.

وكان طيران التحالف، قد شن، يوم الأحد، غارات عنيفة على معسكرات الدفاع الجوي ومنطق الجميمة وخشم البكرة في الحتارش، شمالي شرق صنعاء، بالإضافة لمعسكر النهدين.

 

 

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