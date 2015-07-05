غدًا.. محاكمة 23 متهمًا بكتائب أنصار الشريعة

تنظر غداً الأثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 23 متهمًا من أعضاء كتائب “أنصار الشريعة” لإتهامهم بقتل ضابط و11 فرد شرطة والشروع في قتل 9 آخرين.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، أمر في مطلع أغسطس العام الماضي، بإحالة 17 متهماً محبوساً، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، أن السيد السيد عطا محمد مرسي 35 سنة، إرتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والإعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة وإستباحة دماء المسيحيين ودورعباداتهم وإستحلال أموالهم وممتلكاتهم وإستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.