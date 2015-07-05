الاتحاد الأوروبي: حل أزمة إيران النووية بات قريبًا

أكدت ممثلة الشئون الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أن مجموعة “5+1″ وإيران باتوا قريبين جدًا من التوصل إلى إتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

وقالت موجيريني، حسبما أوردت قناة «روسيا اليوم» على هامش الجولة الحاسمة من المفاوضات بين الطرفين اليوم الأحد في فيينا “إن أجواء المفاوضات بناءة وإيجابية وأن لدى الطرفين إرادة سياسية لإنجاح العملية” مشيرًة إلى أن الأوان قد جاء لكي يرى الوزراء ما هو ممكن لحل جميع المسائل العالقة.

وأضافت أن لقاء وزراء خارجية كل من الدول الكبرى الست وإيران سيبدأ غدًا ليعملوا على إنجاز الصفقة خلال اليومين التاليين، ولفتت إلى أن السداسية لا ترى جدوى من إعداد خطة بديلة في حال فشل جولة فيينا.

أ ش أ