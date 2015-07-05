العثور على جثة حارس مشنوقًا داخل مصنع بأسيوط في ظروف غامضة

لقى خفير حراسة بمصنع الأخشاب بمدينة الصفا الصناعية بأسيوط مصرعه شنقا وعثر عليه مشنوقاً ومعلقاً داخل المصنع .

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط إخطاراً يفيد بوصول بلاغ الى غرفة عمليات النجدة بعثورالعاملين بمصنع الأخشاب بمدينة الصفا الصناعية بقرية بنى غالب بمركز أسيوط على جثة حراسة و تم شنقه وتعليق جثته داخل المصنع

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الاسعاف الى مكان الحادث وبالفحص والمعاينة تبين ان الجثة لشخص يدعى ” ك . ح ” 40 سنة ، يعمل حراسة بالمصنع . تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى وجاري التحقيق في الواقعه.