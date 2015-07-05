أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

العثور على جثة حارس مشنوقًا داخل مصنع بأسيوط في ظروف غامضة

Google+ Print
العثور على جثة حارس مشنوقًا داخل مصنع بأسيوط في ظروف غامضة العثور على جثة حارس مشنوقًا داخل مصنع بأسيوط في ظروف غامضة

أرشيفية

لقى خفير حراسة بمصنع الأخشاب بمدينة الصفا الصناعية بأسيوط مصرعه شنقا وعثر عليه مشنوقاً ومعلقاً داخل المصنع .

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط إخطاراً يفيد بوصول بلاغ الى غرفة عمليات النجدة بعثورالعاملين بمصنع الأخشاب بمدينة الصفا الصناعية بقرية بنى غالب بمركز أسيوط على جثة حراسة و تم شنقه وتعليق جثته داخل المصنع

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الاسعاف الى مكان الحادث وبالفحص والمعاينة تبين ان الجثة لشخص يدعى ” ك . ح ” 40 سنة ، يعمل حراسة بالمصنع . تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى وجاري التحقيق في الواقعه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا