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تحول إرهابى لأشلاء بعد انفجار قنبلة بجسده أثناء إعدادها بمنزله بالمنوفية

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تحول إرهابى لأشلاء بعد انفجار قنبلة بجسده أثناء إعدادها بمنزله بالمنوفية تحول إرهابى لأشلاء بعد انفجار قنبلة بجسده أثناء إعدادها بمنزله بالمنوفية
لقى إرهابى بالمنوفية مصرعه بعدما انفجرت قنبلة بدائية الصنع فى جسده أثناء قيامه بإعدادها، داخل منزله بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم.

البداية كانت بلاغ بانفجار شديد داخل منزل بالقرية، وبالتوجه تبين انفجار قنبلة فى جسد إرهابى أثناء إعدادها، ما أسفر عن تحوله إلى أشلاء، فيما تمكنت القوات من القبض على شخصين آخرين كانا يرافقان الإرهابى أثناء انفجار القنبلة فى جسده.


>- تفاصيل انفجار قنبلة فى إرهابى أثناء زرعها بجوار "المطاحن" بالمنوفية
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