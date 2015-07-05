ضبط أربعة عاطلين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة فى بنى سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف اليوم الأحد بإشراف اللواء محمد أبو طالب مدير الأمن وبرئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية من ضبط أربعة عاطلين بحوزتهم بانجو وحشيش وأقراص مخدرة بقصد الاتجار.

وخلال الحملة التى خرجت اليوم الأحد تم ضبط خالد.ح.أ 39 سنة مقيم المنشية القبلية بندر ببا وبحوزته (250) جم من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/4141 إدارى مركز ببا.

كما تم ضبط عمرو.ر.ك 29 سنة مقيم عزبة بلبل بندر بني سويف وبحوزته (100) جم من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 350 ج حصيلة الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/10130 جنح قسم بني سويف، وضبط شعبان.م.أ 40 سنة مقيم مساكن البنك - مدينة بني سويف الجديدة وبحوزته (110) أقراص مخدرة بقصد الاتجار ومبلغ مالى 350 ج حصيلة الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 210/11 أحوال قسم بنى سويف الجديدة.

وضبط أحمد.س.م 24 سنة مقيم مساكن المعهد الدينى - بندر بني سويف وبحوزته (60) قرصا مخدرا بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/10129 جنح قسم بنى سويف.