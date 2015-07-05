أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط أربعة عاطلين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة فى بنى سويف

Google+ Print
ضبط أربعة عاطلين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة فى بنى سويف ضبط أربعة عاطلين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة فى بنى سويف
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف اليوم الأحد بإشراف اللواء محمد أبو طالب مدير الأمن وبرئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية من ضبط أربعة عاطلين بحوزتهم بانجو وحشيش وأقراص مخدرة بقصد الاتجار.

وخلال الحملة التى خرجت اليوم الأحد تم ضبط خالد.ح.أ 39 سنة مقيم المنشية القبلية بندر ببا وبحوزته (250) جم من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/4141 إدارى مركز ببا.

كما تم ضبط عمرو.ر.ك 29 سنة مقيم عزبة بلبل بندر بني سويف وبحوزته (100) جم من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 350 ج حصيلة الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/10130 جنح قسم بني سويف، وضبط شعبان.م.أ 40 سنة مقيم مساكن البنك - مدينة بني سويف الجديدة وبحوزته (110) أقراص مخدرة بقصد الاتجار ومبلغ مالى 350 ج حصيلة الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 210/11 أحوال قسم بنى سويف الجديدة.

وضبط أحمد.س.م 24 سنة مقيم مساكن المعهد الدينى - بندر بني سويف وبحوزته (60) قرصا مخدرا بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/10129 جنح قسم بنى سويف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365