“المؤتمر” يناشد السيسي بالتدخل لإنقاذ الصيادين المصريين المحتجزين بالسودان

ناشد اللواء طيار السيد خضر أمين حزب المؤتمر بمحافظة الدقهلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتدخل لإنقاذ وإعادة الصيادين المصريين الذين تم إحتجازهم بالسودان منذ ثلاثة أشهر وعدد 105 صياد منهم 85 صياد من مركز المطرية بمحافظة الدقهلية وحدها و7 صيادين من محافظة السويس و13 صياد من محافظة كفر الشيخ.

وقال أمين المؤتمر بالدقهلية أن الصيادين كانوا علي يستقلون ثلاث مراكب صيد ” الأميرة فريدة ” و” الأميرة مريم ” و” هدي الرحمن “، وكانوا في طريقهم للصيد بالمياه الإقليمية الإريترية، حيث كان لديهم تصريح من الحكومة الأريترية بذلك، وعند دخولهم المياه الأقليمية السودانية ألقت السلطات السودانية القبض عليهم ، وتم الحكم عليهم بـ 6 أشهر لكل واحد منهم،

وأضاف خضر أن العقوبة تم إسقاطها بقرار من وزير العدل السوداني بعد تدخل السفير المصري بالخرطوم وإجتماعه بالمسئولين السودانيين ولكن لم يتم إعادتهم بعد إسقاط العقوبة حتي الأن.

وأشار خضر إلي أن عدم عودة الصيادين بعد إسقاط العقوبة جعل ذويهم يناشدون الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإنقاذهم والأفراج عنهم.