محمد بن راشد يأمر بترقية 1801 عسكري من شرطة دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بترقية 1801 من ضباط وصف ضباط وأفراد شرطة دبي.

وتقدم سعادة اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راعي المسيرة الأمنية على المكرمة الغالية لجميع العاملين، على ما يوليه سموه من اهتمام ومتابعة مباشرة للعاملين في هذه المؤسسة الأمنية وحرصه على تحفيز المتميزين من أبناء شرطة دبي ولما يقدمه من مكارم في سبيل المحافظة على مكتسبات دولة الإمارات في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والطبية والثقافية والأمنية والإنسانية، كما رفع نيابة عن ضباط وصف الضباط والأفراد في القيادة العامة لشرطة دبي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سموه.

واوضح سعادة اللواء خميس مطر المزينة، أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يقضي بترقية العميد الطيار انس عبدالرحمن المطروشي، مدير الادارة العامة للنقل والانقاذ والعميد السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مدير الادارة العامة للشؤون الادارية إلى رتبة لواء، و ترقية 8 ضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، و17 ضابط من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد، و54 ضابط من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، و60 ضابطاً من رتبة نقيب إلى رتبة رائد، و68 ضابطاً من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب، و106 ضابطاً من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول.

كما شمل القرار ترقية 95 وكيلاً أولاً إلى رتبة ملازم، و49 من رتبة وكيل إلى رتبة وكيل أول، و24 من رتبة رقيب أول إلى رتبة وكيل، و40 من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب أول، و120 من رتبة عريف أول إلى رتبة رقيب، و80 من رتبة عريف إلى رتبة عريف أول، و716 من رتبة شرطي أول إلى رتبة عريف، و362 من رتبة شرطي إلى رتبة شرطي أول.

وهنأ سعادته المترقيين داعياً الجميع السير على خطاهم في تميزهم في العمل والتفاني والإخلاص في خدمة المجتمع.