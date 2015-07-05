أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مقاضاة شركتي “سامسونج” و”أوبّو” بالصين بتهمة خداع المستخدمين

Google+ Print
مقاضاة شركتي “سامسونج” و”أوبّو” بالصين بتهمة خداع المستخدمين مقاضاة شركتي “سامسونج” و”أوبّو” بالصين بتهمة خداع المستخدمين

أرشيفية

تقدمت جمعية  صينية لحماية المستهلك بدعاوى قضائية ضد شركتي “سامسونج” و” أوبو” وعدد من الشركات التكنولوجية الأخرى، بسبب تثبيت الشركتين لعدد كبير جداً من التطبيقات الإضافية على أجهزتهم ومن ثم يصعب على المستخدم إزالتهم بسهولة.

تفاصيل مقاضاه سامسونج وأوبو أكدت مجموعة حماية المستهلك رفع هذه القضايا بعد العدد الهائل من الشكاوي التى قدمها العديد من المستخدمين، فالهدف من هذه القضايا هو إسترجاع حق المستخدمين المظلومين ممن يقدمون بالعديد من الشكاوى بشأن حصولهم على مساحة تخزين أقل، كما تستهلك هذه التطبيقات كميات كبيرة من البيانات.

ووفقاً للموقع الأمريكى engadget أكد مجلس حماية المستهلك أن نتائج الاختبار أظهرت وجود نحو 44 تطبيقاً مثبتاً مسبقاً على هاتف “جلاكسي نوت 3″، بينما يحتوى هاتف “Oppo Find 7a” على أكثر من 70 تطبيقاً.

ويأمل المجلس أن هذه الخطوة من شأنها أن تردع الشركات الأخرى من إضافة البرامج والتطبيقات غير الضروية التى تستهلك جزءًا كبيراً من ذاكرة الهاتف.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا