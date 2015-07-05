مقاضاة شركتي “سامسونج” و”أوبّو” بالصين بتهمة خداع المستخدمين

تقدمت جمعية صينية لحماية المستهلك بدعاوى قضائية ضد شركتي “سامسونج” و” أوبو” وعدد من الشركات التكنولوجية الأخرى، بسبب تثبيت الشركتين لعدد كبير جداً من التطبيقات الإضافية على أجهزتهم ومن ثم يصعب على المستخدم إزالتهم بسهولة.

تفاصيل مقاضاه سامسونج وأوبو أكدت مجموعة حماية المستهلك رفع هذه القضايا بعد العدد الهائل من الشكاوي التى قدمها العديد من المستخدمين، فالهدف من هذه القضايا هو إسترجاع حق المستخدمين المظلومين ممن يقدمون بالعديد من الشكاوى بشأن حصولهم على مساحة تخزين أقل، كما تستهلك هذه التطبيقات كميات كبيرة من البيانات.

ووفقاً للموقع الأمريكى engadget أكد مجلس حماية المستهلك أن نتائج الاختبار أظهرت وجود نحو 44 تطبيقاً مثبتاً مسبقاً على هاتف “جلاكسي نوت 3″، بينما يحتوى هاتف “Oppo Find 7a” على أكثر من 70 تطبيقاً.

ويأمل المجلس أن هذه الخطوة من شأنها أن تردع الشركات الأخرى من إضافة البرامج والتطبيقات غير الضروية التى تستهلك جزءًا كبيراً من ذاكرة الهاتف.