شعبية «الأسد» تربح دعم الشعب

أكد رئيس مركز الأبحاث الاستراتيجية بمجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران علي أكبر ولايتي، اليوم الأحد، أن “الدولة السورية لن تسقط”، ورأى أنه “لو جرى الآن استفتاء فإن الأصوات المؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد، وحكومته ستكون أكثر مما مضى”.

نشرت وكالة «سبوتنيك» عن «ولايتي»،تصريحات صحافية قال فيها ، إن “الدولة السورية لن تسقط، في ضوء معرفتنا بالحكومة والشعب السوري وداعميه مثل إيران والعراق وتيار المقاومة الإسلامية في لبنان، وكذلك المسلمين من شعوب أخرى، مثل أفغانستان الذين جاءوا لدعم الشعب السوري”.