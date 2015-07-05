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موجز أخبار محافظات مصر.. طفل يقتل زميله بعد مشادة كلامية بالشرقية

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موجز أخبار محافظات مصر.. طفل يقتل زميله بعد مشادة كلامية بالشرقية موجز أخبار محافظات مصر.. طفل يقتل زميله بعد مشادة كلامية بالشرقية
نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الأحد، أبرزها قيام طفل يبلغ من العمر 13 سنة بقرية العكل مركز ديرب نجم بالشرقية، بقتل طفل آخر عمره 14 سنة، على خلفية نشوب مشادة كلامية بينهما فى حفل عرس إحدى قريبات المجنى عليه، وتم ضبط الطفل المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت مصادر أمنية بشمال سيناء، إن طائرات عسكرية ضربت مجددًا أهدافًا إرهابية بمناطق شرق العريش، ورفح، والشيخ زويد، ووجهت حملات التمشيط البرى، ضرباتها لمخابئ الإرهابيين. وأكدت المصادر، وقوع قتلى ومصابين من العناصر الإرهابية، فضلا عن إحراق مخازن مؤن خاصة بهم، وتدمير عربات دفع رباعى، ودراجات نارية يستخدمونها، والإعلان عن التفاصيل بشكل رسمى تباعًا.

وقرر هاني هراس رئيس نيابة شرق طنطا الكلية بإشراف المستشار إبراهيم أبو السعود المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية حبس9عناصر إخوانية بينهم مدير عام بشركة كهرباء الغربية 15يوما على ذمة التحقيق فى اتهامهم بإثارة الشغب والعنف وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة أسست على غير أحكام القانون.

وتعرضت ناقلة الشاحنات " طابا " للغرق على بعد 10 اميال بحرى من ميناء سفاجا البحرى بعد أبحارها فى تمام الثالثة والربع فجراً وكان على متنها 43 شاحنة مختلفة فى طريقها لضبا السعودى، وكان أيضاً على متنها 27 من طاقها و10 آخرين سائقين، تم أنقاذهم جميعاً من قبل القوات البحرية بسفاجا بعد أن أرسلت لنش "الصفا".

و إلى أهم الأخبار:

- طفل 13 سنة يقتل آخر بطعنة نافذة بالصدر بعد مشادة كلامية بينهما بالشرقية

- عناصر مسلحة تطلق قذيفة هاون على معسكر "الساحة" برفح دون خسائر

- تجدد الضربات الجوية والهجمات البرية على معاقل الإرهابيين بسيناء

- مصدر أمنى: الجيش يقود عمليات مكثفة ضد بؤر إرهابية فى رفح

- إرهابيون يفجرون منزل أمين شرطة خالٍ من السكان بالعريش

- "الصحة": انفجار برج كهرباء يتسبب فى قطع التيار عن 4 مستشفيات بالفيوم

- حبس 9 عناصر إرهابية بينهم مدير عام بشركة كهرباء الغربية 15يوما

- الناجون من سفينة "طابا": اصطدمنا بجسم صلب أدى إلى ثقبها وامتلائها بالماء

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