الأزهر: كتب سيد قطب موجودة بالمكتبة ليتناولها الباحثون بالنقد والتحليل

نفى الأزهر الشريف تدريس كتاب فى ظلال القرآن لسيد قطب، باالأزهر الشريف، موضحًا أن مكتبة الجامع الأزهر الشريف تم تسلمها منذ أشهر قليلة من وزارة الأوقاف ولم يبدأ بعد فتحها للباحثين لحين تسلم مسئول المكتبة لها والذى سبق الإعلان عنه فى مسابقة عامة لتعيينه، موضحًا أن المكتبة تستخدم الآن كمقر مؤقت للجنة الفتوى.

وأوضح الأزهر فى بيان له، أن من مقتضيات البحث العلمى أن تحتوى المكتبة على كافة الكتب المتعلقة بالدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالدين بما فيها كتب الإلحاد والمستشرقين والفرق، كما أن البحوث التى تُجرى عن الإرهاب وغيره فى إطار الجامعة، ومجمع البحوث وغيرها بالأزهر إنما يستند البحث والتحليل والنقد فيها إلى ما يتوافر فى خزائن المكتبات من هذه الكتب، حتى يتسنى للباحثين الرد عليها وتفنيد ما جاء بها.

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