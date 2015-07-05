أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأزهر: كتب سيد قطب موجودة بالمكتبة ليتناولها الباحثون بالنقد والتحليل

Google+ Print
الأزهر: كتب سيد قطب موجودة بالمكتبة ليتناولها الباحثون بالنقد والتحليل الأزهر: كتب سيد قطب موجودة بالمكتبة ليتناولها الباحثون بالنقد والتحليل
نفى الأزهر الشريف تدريس كتاب فى ظلال القرآن لسيد قطب، باالأزهر الشريف، موضحًا أن مكتبة الجامع الأزهر الشريف تم تسلمها منذ أشهر قليلة من وزارة الأوقاف ولم يبدأ بعد فتحها للباحثين لحين تسلم مسئول المكتبة لها والذى سبق الإعلان عنه فى مسابقة عامة لتعيينه، موضحًا أن المكتبة تستخدم الآن كمقر مؤقت للجنة الفتوى.

وأوضح الأزهر فى بيان له، أن من مقتضيات البحث العلمى أن تحتوى المكتبة على كافة الكتب المتعلقة بالدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بالدين بما فيها كتب الإلحاد والمستشرقين والفرق، كما أن البحوث التى تُجرى عن الإرهاب وغيره فى إطار الجامعة، ومجمع البحوث وغيرها بالأزهر إنما يستند البحث والتحليل والنقد فيها إلى ما يتوافر فى خزائن المكتبات من هذه الكتب، حتى يتسنى للباحثين الرد عليها وتفنيد ما جاء بها.


>الأوقاف تصادر كتبا للقرضاوى وأخرى عن الحب والرومانسية فى مساجد بالعبور

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365