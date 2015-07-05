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كشخة 17 رمضان من "سيدتي نت"

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كشخة 17 رمضان من "سيدتي نت" كشخة 17 رمضان من "سيدتي نت"

السبت 04-07-2015 14:35

تختار لك مجلة سيدتي يوميًّا إطلالةً مناسبةً لشهر رمضان المبارك لتستوحي منها ما يناسبك في إطلالتك في الشهر الفضيل .
عدنا من جديد لاختيار القفطان المغربي لإطلالة رمضان، وفي هذه المرة وقع اختيارنا على إطلالة المغنية الأنيقة أسماء المنور التي ارتدت تصميمًا فضيًّا براقًا مستوحىً من القفطان الأنيق من المصممة جنان الفارس فبدت متألقةً وأنيقةً كعادتها .
جمع هذا التصميم بين اللونين الفضي والذهبي بطريقة ناعمة وجميلة مما شجع النجمة أسماء على أن تدمج بين المجوهرات الفضية والذهبية كذلك، كما أضافت لمستها الخاصة لهذه الإطلالة باختيار المناكير الأرجواني الجميل.
شاهدي إطلالة أسماء المنور في الصور وشاركينا برأيك.

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سيدتي