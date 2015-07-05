استوحي إطلالة نهار العيد من أشهر مدونتين في العالم

في السنوات الأخيرة، لمعت أسماء مدونات الموضة حول العالم، وأصبحت إطلالاتهن توازي إطلالات النجمات وربما تزيدهن جمالاً وأناقة، إذ تحرص كل منهن على تجربة اتجاهات الموضة الحديثة وارتدائها بطريقة أنيقة ومتناسقة. وفي هذا الموضوع، اخترنا لك أشهر مدونتين للموضة، وهن Chiara Ferragni و Kristina Bazan لتستوحي منهن ما يناسب إطلالتك في نهار العيد .

تتمتع Kristina Bazan بذوق ناعم وستايل أنثوي جذاب ، وعلى الرغم من ذلك تتميز دوماً بإطلالات عصرية بعيدة عن الملل والرتابة، إذ تميل في أغلب الأحيان إلى اختيار الألوان المحايدة كالأبيض، والأسود ودرجات اللون البني. ولكنها تحرص ـ بالرغم من ذلك ـ على أن تضفي لمستها الخاصة عبر الحذاء اللافت بتصميم عصري ملون، أو بحقيبة مميزة، أو ربما بمجوهرات ذات تصاميم مميزة.

هذا هو السر بالتحديد في أناقة Kristina Bazan ! فعند ارتدائها التنورة السوداء، نسقتها مع قميص بني بسيط الشكل، وأضافت إليه حزاماً ذهبياً ذا طبقات عديدة. أما عندما ارتدت إطلالة بيضاء بالكامل فقد نسقتها مع عقد أنيق وحقيبة عملية جميلة.

وبالنسبة للأنيقة ، Chiara Ferragni فقد تميّزت من غيرها من المدونات بستايلها المغامر والمرح، فإطلالتها متجددة وعصرية دائماً، كما تهوى التلاعب بالألوان والطبعات المختلفة بطريقة فريدة. وتبتعد Chiara Ferragni عن كل ما هو مكرر، كما يعجبنا الأسلوب المرح المليء بالحياة حتى في أكثر إطلالاتها بساطة.

استوحي من هاتين المدونتين ما يتناسب مع إطلالتك في نهار العيد!