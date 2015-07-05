أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لمرضى العيون.. استخدام القطرة فى نهار رمضان لا يفسد الصوم

Google+ Print
لمرضى العيون.. استخدام القطرة فى نهار رمضان لا يفسد الصوم لمرضى العيون.. استخدام القطرة فى نهار رمضان لا يفسد الصوم
يحتار الكثيرون ممن يحتاجون لإجراء عمليات بالعين أو الأشخاص الذين يحتاجون لاستخدام قطرات بالعين خوفا من أن يفسد صيامهم .

حول ذلك يقول الدكتور أسامة النحرواى أستاذ العيون بطب قناة السويس رئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتو ليزر، إن كثير من المرضى يقومون بتأجل إجراء عمليات العيون مثل المياة البيضاء والحول والمياة الزرقاء وتصحيح الأبصار بالليزر إلى ما بعد رمضان.

ويستكمل د. أسامة قائلا: "يظن كثير من المرضى أن التخدير المستخدم فى إجراء عمليات العيون يفسد الصيام وهذا اعتقاد خاطئ نظرا لأن التخدير الذى يستخدم بتلك الجراحات يكون موضعى يؤخذ حول العين فقط وهذا لا يفطر".

ويتابع د. أسامة قائلا: "هناك أعتقاد خاطئ حول استخدام قطرات العين بنهار رمضان يفسد الصيام وذلك اعتقاد غير صحيح فهى لا تفطر المريض حتى لو شعر بطعمها فى جوفه نظرا لان يقوم بالبلع أو شرب شىء، مؤكدا على أن استخدام القطرات وإجراء العمليات الجراحية الخاصة بالعيون أمر مسموح به وغير مفطر".

واضاف د. أسامة قائلا "كثير من الأشخاص يحدث لهم حالة من الكسل عن نشاطات الحياة المختلفة فهذا التوجه غير صحيح فى التعامل به مع المرضى حيث إن كثير من الأطباء يقومون بإغلاق العيادات ويفضلون العمل عقب الإفطار وهذا السلوك غير صحيح وله تأثير ضار على صحة المرضى ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365