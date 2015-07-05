لمرضى العيون.. استخدام القطرة فى نهار رمضان لا يفسد الصوم

يحتار الكثيرون ممن يحتاجون لإجراء عمليات بالعين أو الأشخاص الذين يحتاجون لاستخدام قطرات بالعين خوفا من أن يفسد صيامهم .

حول ذلك يقول الدكتور أسامة النحرواى أستاذ العيون بطب قناة السويس رئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتو ليزر، إن كثير من المرضى يقومون بتأجل إجراء عمليات العيون مثل المياة البيضاء والحول والمياة الزرقاء وتصحيح الأبصار بالليزر إلى ما بعد رمضان.

ويستكمل د. أسامة قائلا: "يظن كثير من المرضى أن التخدير المستخدم فى إجراء عمليات العيون يفسد الصيام وهذا اعتقاد خاطئ نظرا لأن التخدير الذى يستخدم بتلك الجراحات يكون موضعى يؤخذ حول العين فقط وهذا لا يفطر".

ويتابع د. أسامة قائلا: "هناك أعتقاد خاطئ حول استخدام قطرات العين بنهار رمضان يفسد الصيام وذلك اعتقاد غير صحيح فهى لا تفطر المريض حتى لو شعر بطعمها فى جوفه نظرا لان يقوم بالبلع أو شرب شىء، مؤكدا على أن استخدام القطرات وإجراء العمليات الجراحية الخاصة بالعيون أمر مسموح به وغير مفطر".

واضاف د. أسامة قائلا "كثير من الأشخاص يحدث لهم حالة من الكسل عن نشاطات الحياة المختلفة فهذا التوجه غير صحيح فى التعامل به مع المرضى حيث إن كثير من الأطباء يقومون بإغلاق العيادات ويفضلون العمل عقب الإفطار وهذا السلوك غير صحيح وله تأثير ضار على صحة المرضى ".