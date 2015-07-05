نصائح لمريض القلب الصائم للحماية من المضاعفات أهمها شرب السوائل

يخشى بعض أمراض القلب من الصيام لحدوث مضاعفات ولكن أطباء القلب يقدمون بعض النصائح الهامة لمرضى القلب للصوم بأمان ودون حدوث مضاعفات على صحتهم..

يقول الدكتور أحمد مجدى أستاذ رئيس أقسام القلب بمعهد القلب القومى أن مرضى القلب يستطيعون الصوم إذا كانت حالة القلب مستقرة على الأدوية والمتابعة وينصح بعدم الصوم إذا كانت حالة القلب غير مستقرة أو غير متكافئة مثل مرضى الذبحة الصدرية أو قصور الشريان التاجى.

وأشار فى حالة الذبحة الصدرية المستقرة يمكن المريض الصيام مع إعادة توزيع الأدوية التى يستخدمها وشرب سوائل كافية بين الإفطار والسحور لمنع زيادة لزوجة الدم ومريض الذبحة الصدرية عندما تكون الإصابة جديدة خلال شهر أو تكون الذبحة الصدرية متكررة وغير مستجيبة للعلاج والتعب لأقل مجهود ففى هذه الحالة ينصح بعدم الصيام لأن المريض يحتاج إلى تدخل لتشخيص الحالة وعمل دعامات أو جراحة إذا لزم الأمر.

وأشار أن مريض الجلطة الحديثة فى القلب خلال شهر من الإصابة ينصح بعد الصيام لوجود التهابات ولزوجة الشرايين لأن المريض غالبا يكون قد أجرى دعامات خلال الشهر إما الجلطة القديمة المستقرة ولا توجد أعراض جديدة فيمكنه الصوم مع تعديل بعض الأدوية موضحا أن المرضى الذين قاموا بجراحات فى القلب فيفضل عدم الصيام فى أول شهر لأنها الفترة التى تلتئم فيها الدعامات ولأن المريض يستخدم أدوية كثيرة لاستقرار الحالة.

وقال الدكتور أحمد مجدى أن المريض الذى يعانى من مشاكل بالقلب فهناك بعض النصائح التى لابد أن يلتزم بها فالمريض الذى يعانى من قصور الشريان التاجى سواء مع جلطة ينصح بتجنب الوجبات الدسمة وتجنب تناول كميات كبيرة من الطعام مرة واحدة حتى لا تؤثر على الدورة الدموية التاجية.

وينصح بالإفطار العادى ولكن بكميات قليلة مع تجنب الدهون فى الطعام وتجنب الحلويات الشرقية واستبدالها بالفواكه الطبيعية والمرضى الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع عليهم الصيام ولكن مع تعديل مواعيد الادوية وتجنب الأطعمة التى تحتوى على الملح الزائد وشرب سوائل كافية أثناء فترة الإفطار لزيادة ترويه الكلى إلا فى حالات ضغط الدم الخبيث فينصح له بالإفطار وخصوصا عندما لا يكون غير مستجيب للعلاج.

وأشار أن المرضى الذين يعانون من هبوط القلب أو ضعف عضلة القلب يمكنهم الصيام إذا كان وظيفة القلب متكافئة ومستقرة بالعلاج وإذا كان الهبوط غير متكافئ ينصح بالإفطار والذين يعانون من أمراض صمامات القلب فالغالبية يمكنهم الصيام إذا كانت حالة القلب متكافئة ويزاول المريض حياته الطبيعية.

وينصح مرضى الصمامات الصناعية بتجنب الجفاف لعدم لزوجة الدم وعليهم شرب السوائل بكثرة أثناء الإفطار مع متابعة سيولة الدم بالتحاليل.

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