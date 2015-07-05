مش بس للزينة.. الزبيب يحميك من الدوخة والدوار

الزبيب أحد أهم أصناف التزيين فى أى أيام الصيام، والذى له من الفوائد الكثير، يحصره البعض فى أداة للتزين دون علمهم بفوائده الصحية العظيمة التى قد تصل حد الوقاية من بعض الأعراض المرضية الخطيرة.

الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الغذاء والدواء، أكد على أن الزبيب أحد أهم الفاكهة المجففة وأكثرها فائدة للجسم والصحة، بل ونصح بضرورة أن يهتم الانسان بتناوله طوال شهور السنة، سواء فى رمضان وغيره من الشهور.

وتابع مروان موضحا أن الزبيب أو العنب المجفف، سكرياته مفيدة وصحية، وطبيعية أيضا، وهو ما يعطيها مكانة وفائدة بأنواع الفاكهة المجففة الأخرى، وفائدته العظمى تتمثل فى قدرته على المعادلة والحفاظ على اتزان نسب السكر فى الدم بشكل فاعل، فهو يعمل على ضبطها والحفاظ عليها من الارتفاع أو الانخفاض.

وأوضح الباحث أن الزبيب يتسم بسمة أخرى تتمثل فى سهولة إمتصاص السكريات والعناصر المفيدة بداخله، فلا تعانى المعدة من السكريات المعقدة أو صعبة الامتصاص، كما أن فائدته العظيمة تتمثل فى قدرته على وقاية الانسان من التعرض لنوبات الدوخة أو الدوار المفاجئ.

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