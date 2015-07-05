مصريون يتظاهرون ببريطانيا للمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإخوان

تظاهر عشرات المصريين اليوم الأحد أمام السفارة المصرية فى لندن للتنديد بالعمليات الإرهابية الأخيرة فى مصر ، والمطالبة بسرعة تنفيذ أحكام الإعدام ضد قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى.

وحمل المشاركون فى المظاهرة الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مرددين الأغانى الوطنية، وهتافات مؤيدة للقوات المسلحة وللرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنددة بتنظيم الإخوان الإرهابى.

وتواجدت قوات الشرطة لتأمين المتظاهرين أمام السفارة، يذكر أن المظاهرة شهدت مشاركة فئات عمرية مختلفة من شباب وكبار سن وسيدات، الذين أصروا على الحضور رغم الصيام الذى يستمر فى العاصمة البريطانية قرابة الـ19 ساعة.

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