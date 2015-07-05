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ضبط 5 عناصر إخوانية بينهم 4 أشقاء بتهمة محاولة تنظيم مسيرات بسوهاج

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ضبط 5 عناصر إخوانية بينهم 4 أشقاء بتهمة محاولة تنظيم مسيرات بسوهاج ضبط 5 عناصر إخوانية بينهم 4 أشقاء بتهمة محاولة تنظيم مسيرات بسوهاج
شنت رجال فرع الأمن العام والأمن الوطنى ومباحث مركز سوهاج حملة مكبرة استهدفت عناصر جماعة الإخوان وضبطت 5 منهم بينهم 4 أشقاء.

ضمت قائمة المقبوض عليهم "خيرى . م. ج"- 38 سنة مدرس بمعهد فتيات أولاد شلول واخواته الثلاثة "صابر" - 26 سنة مدرس بمعهد فتيات بندار الكرمانيه و"حمدى " - 33 سنة عامل و" مصطفى " - 28 سنةى عامل اضافة الى "محمد .ص .م " - 29 سنة حاصل على الثانوية الأزهرية - وجميعهم مقيمون بناحية شوش الروافع دائرة مركز سوهاج .

وأفادت مصادر أمنية إلى أن المقبوض عليهم متهمين بمحاولة إحياء نشاط جماعة الإخوان الإرهابية بتنظيم مسيرات عقب صلاة التروايح ، مشيرة الى احالة المتهمين الخمسة الى النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365