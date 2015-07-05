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مفتش آثار وشقيقتاه وزوج إحداهن يقتلون الأب بشومة فى رأسه بالأقصر

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مفتش آثار وشقيقتاه وزوج إحداهن يقتلون الأب بشومة فى رأسه بالأقصر مفتش آثار وشقيقتاه وزوج إحداهن يقتلون الأب بشومة فى رأسه بالأقصر
أمرت نيابة أرمنت بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، بحجز مفتش آثار وشقيقتيه وزوج إحداهن 24 ساعة، وذلك على خلفية اتهامهم بقتل والد المفتش والفتيات أثناء مشاجرة بينهم لخلافات حول الميراث، بعد قيام أحدهم بضربه بشومة في رأسه وأرداه قتيلاً في الحال، وذلك لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء حسام المناوي مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أرمنت يفيد بنشوب مشاجرة بين كلا من "محمد.ع.ح" 42 سنة مفتش آثار بالأقصر، وشقيقتيه "فاطمة" 38 سنة ربة منزل، و"إيمان" 28 سنة ربة منزل، وزوجها "حسن.ع.م" 50 سنة مزارع، مع والدهم "ع.ح.م" 70 سنة مزارع، لخلافات بينهم حول الميراث، وتطور الخلاف إلي قيام أحدهم بضرب الوالد بشومة في رأسه فسقط قتيلاً علي الفور، وتحرر محضر بالواقعة.

وأمرت النيابة العامة بحجزهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، كما تم انتداب الطب الشرعي لإجراء المعاينة علي جثة القتيل.
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