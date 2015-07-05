ننشر أماكن ومواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

تبدأ غدا، الاثنين، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة نظام "القديم والحديث"، من خلال سحب استمارات القدرات من مكتب التنسيق الرئيسى بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة والمكاتب الفرعية له بالمحافظات، والتقدم بها للكليات العاملة بنظام القدرات.

وقررت وزارة التعليم العالى، أن الكليات التى سيتم إجراء اختبار القدرات هى: "كليات التربية الرياضية، شعبتى التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية، كليات السياحة والفنادق، كليات الفنون الجميلة"فنون- عمارة"، كليات التمريض، كليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان- دمياط – بنها، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، شعبتى التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، شعبة التربية الفنية بكلية التربية جامعة السويس، كلية التربية الفنية جامعة المنيا".

وأعلنت وزارة التعليم العالى، مواعيد استخراج بطاقات الاختبارات طبقاً للحروف الأبجدية، أماكن استخراج البطاقات وأماكن أداء الاختبارات، وشددت الوزارة على الطلاب الالتزام بالإمكان المخصصة لأداء اختبارات القدرات طبقا للجداول المبينة بعالية وفى حالة عدم الالتزام لن يعتد بنتيجة الطالب.

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