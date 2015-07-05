الخارجية لسفراء الأمريكتين: الإخوان تعلن الحرب على المصريين وأجهزة الدولة

اجتمع السفير محمد فريد منيب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين، اليوم الأحد، مع سفراء دول أمريكا الشمالية واللاتينية المعتمدين بالقاهرة، وذلك فى أعقاب الهجمات الإرهابية التى وقعت فى الأول من الشهر الجارى فى شمال سيناء، وواقعة إغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وأوضح مساعد الوزير للشئون الأمريكية خلال الاجتماع أن هذه الهجمات الإرهابية تمثل محاولة بائسة من قبل الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان لإعلان الحرب على الشعب المصرى وأجهزة الدولة المصرية المختلفة، مؤكداً أن هذه الأحداث وغيرها من الهجمات المتزامنة التى وقعت فى عدة مناطق فى مصر تثبت بما لا يدع مجالاً للشك حجم التنسيق الذى يربط بين هذه الجماعات الإرهابية التى تعتنق ذات الفكر والأيديولوجية المتطرفة وتتعاون فيما بينها على المستوى العملياتي، وأكد منيب أن هذه الهجمات لن تفت فى عضد الدولة المصرية ولن تثنى أجهزة الدولة عن ممارسة دورها فى حماية وصون الأمن القومى للبلاد.

أضاف السفير منيب أن الشعب المصرى يصطف خلف قيادته وقواته المسلحة ويدرك حجم التهديد الإرهابى الذى تواجهه مصر من قبل مجموعة من الجماعات التكفيرية المتطرفة بقيادة جماعة الإخوان التى تسعى إلى فرض رؤيتها البغيضة على شعوب المنطقة.

وطالب منيب سفراء الدول الأمريكية بضرورة دعم بلادهم لمصر فى الحرب التى تخوضها ضد قوى الإرهاب، حيث أن هذه الحرب لا تنفصل عن المعركة التى يخوضها الائتلاف الدولى ضد تنظيم داعش، مؤكداً أن الهجمات الإرهابية الأخيرة فى تونس والكويت وقبلها فى فرنسا تؤكد أنه لا توجد أى دولة فى العالم فى مأمن من خطر الإرهاب، وهو الأمر الذى يفرض على المجتمع الدولى التعامل مع هذه التنظيمات على قدم المساواة من الأهمية والخطورة دونما التركيز على تنظيم بعينه وإغفال باقى التنظيمات الإرهابية، وموضحاً أن عدم تقديم هذا الدعم لمصر سيبعث بإشارات سلبية تصب فى مصلحة دعم الإرهاب بما يضر بأمن واستقرار المنطقة.

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