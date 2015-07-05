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محمد بن زايد يصدر قرارا بتنظيم شؤون العزب

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محمد بن زايد يصدر قرارا بتنظيم شؤون العزب محمد بن زايد يصدر قرارا بتنظيم شؤون العزب

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتنظيم شؤون العزب في الإمارة.

ونص القرار على تولي دائرة الشؤون البلدية والبلديات المعنية بالتنسيق مع الجهات المختصة تصنيف كافة العزب الحالية والمستقبلية في الإمارة والإشراف العام على شؤون مجمعات العزب بكافة فئاتها واقتراح المناطق المناسبة لتأجير العزب مع المرافق الخدمية المرتبطة بها واعتمادها من المجلس التنفيذي وتسجيل وتوثيق وتأجير كافة العزب.

كما حدد القرار المرافق السكنية والخدمية والمنشآت المخصصة لتربية الحيوانات الواجب ترخيصها وفق كل فئة من العزب والتي بناء على القرار فقد تم تصنيفها وفق فئات عزب التربية وعزب رعاية هجن السباق وعزب الرعي والعزب الموسمية.

ويأتي القرار التنظيمي بهدف النهوض بواقع قطاع الثروة الحيوانية ومربيها لما يمثله من أهمية رئيسية في تعزيز الأمن الغذائي للإمارة.

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