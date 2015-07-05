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تركيا ترسل دفعة من البطاريات المضادة للصواريخ والقذائف للحدود السورية

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تركيا ترسل دفعة من البطاريات المضادة للصواريخ والقذائف للحدود السورية تركيا ترسل دفعة من البطاريات المضادة للصواريخ والقذائف للحدود السورية
قامت هيئة الأركان التركية للجيش والقوات المسلحة بإرسال دفعة جديدة من البطاريات المضادة للصواريخ والقذائف، حيث وصلت هذه الشحنة صباح هذا اليوم الاحد إلى ولاية كيليس الحدودية.

كانت الشحنة الجديدة قد انطلقت من منطقة بولاطلى التابعة للعاصمة التركية أنقرة، حيث تقدمت الشاحنات برفقة عدد من عناصر الاستخبارات التركية وتحت تشديد أمنى مكثّف، بحسب موقع ترك برس الالكترونى التركي.

ومن المقرّر أنّ يتم تركيز البطاريات فى منطقتى "أونجو بينار" و "ألبيلي" الحدوديتين، وذلك لردع أى اعتداء صاروخى محتمل من الجانب السوري.

كانت القوات المسلحة التركية قد أتمّت استعداداتها على طول الحدود مع سوريا لمواجهة أى اعتداء محتمل أو لتنفيذ عملية برية داخل الأراضى السورية وذلك لردع خطر تنظيم الدّولة الاسلامية (داعش) وإعاقة مشروع الممر الكردى الذى يتمّ تنفيذه فى المناطق الشمالية لسورية بقيادة تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطى الكردى (Pعم من طائرات التحالف الدّولي.

تأتى هذه التعزيزات رغم نفى رئيس رئيس الوزراء التركى أحمد داوود أوغلو ان تكون الاستعدادات العسكرية على الحدود مع سورية تهدف الى اجتياح اراضى الاخيرة.

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مصر 365