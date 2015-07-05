الخارجية: استعدنا قطعة أثرية مصرية من المملكة المتحدة

فى إطار التعاون بين وزارتى الخارجية والآثار لاستعادة الآثار المهربة صرحت السفير ألفت فرح، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، بأن مصر استعادت قطعة أثرية مصرية من المملكة المتحدة وهى قطعة من الحجر الرملى تظهر نقشًا بارزًا لوجه معبود ملون على الوجه الأمامى، حيث ترجع هذه القطعة إلى الحضارة المصرية القديمة فى عصر الأسرة الثامنة عشر (عصر الملك تحتمس الرابع) وأثبتت الوقائع أنها مسروقة من أحد أعمدة معبد الكرنك، وتم استردادها بالتنسيق والتعاون الكامل بين وزارتى الخارجية والآثار عن طريق سفارتنا فى لندن.

كان أحد مكاتب المحاماة البريطانية أخطر الملحق الثقافى المصرى فى لندن بطلب إعادة هذه القطعة الأثرية، التى كانت بحوزة أحد عملاء مكتبه، ولم يكن على دراية- عند اقتنائه هذه القطعة بشكل قانونى- بخروجها من مصر بشكل غير شرعى، وقرر بمجرد علمه إعادتها إلى مصر بشكل تطوعى.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن الشكر والتقدير لتجاوب حائزى القطع الأثرية المصرية لنداءاتها المتكررة بشأن إعادة القطع المهربة بطرق غير شرعية إلى موطنها الأصلى للحفاظ على التراث الإنسانى بوجه عام والتراث الثقافى والحضارى لمصر بوجه خاص.