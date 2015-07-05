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وفد كويتي في القاهرة لبحث دعم مصر في مجال استضافة اللاجئين السوريين

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وفد كويتي في القاهرة لبحث دعم مصر في مجال استضافة اللاجئين السوريين وفد كويتي في القاهرة لبحث دعم مصر في مجال استضافة اللاجئين السوريين

 

الفندق الكويتي

تزور حالياً بعثة من الصندوق الكويتي للتنمية، للتعرف على حجم الأعباء التي تتحملها المصرية جراء إستضافة اللاجئين السوريين في ضوء ما تقرر خلال المؤتمر الدولي الثالث لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي إستضافته دولة الكويت الشقيقة يوم 31 مارس 2015، من تخصيص دولة الكويت منحة لمصر ضمن مبلغ 100 مليون دولار تقدم عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لمساعدة الدول المضيفة للاجئين السوريين لدعم مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات، بما يدعم الاحتياجات طويلة الأمد ليتسنى الإستمرار في تقديم خدماتها ورعايتها للاجئين السوريين.

والتقى الوفد الكويتي اليوم بالسفيرعبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشئون العربية ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بتنسيق جهود الحكومة المصرية فيما يتعلق بإستضافة اللاجئين السوريين وممثلي وزارة التعاون الدولي لبحث أولويات مصر في هذه القطاعات الثلاثة الرئيسية بمقر وزارة الخارجية، حيث أثنى مساعد الوزير على المسئولية التي أخذتها دولة الكويت على عاتقها منذ إندلاع الأزمة السورية وإستضافتها السنوية لمؤتمر دعم الوضع الإنساني في سوريا.

وأعرب الكويتي عن تقديره لجهود مصر لإستضافة اللاجئين السوريين ومن ثم أهمية دعم الصندوق لجهود مصر لاسيما في مجال البنية التحتية لقطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة.

والجدير بالذكر أن مصر تعد من الدول الخمس الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين، حيث يبلغ عدد اللاجئين السوريين في مصر حوالي 300 ألف (منهم 134 ألف مسجل لدي المفوضية العليا للاجئين)، علما بأن مصر إتخذت قراراً جمهورياً في 2012، ويجدد سنوياً بمساواة معاملة اللاجئين السوريين في مصر بنفس معاملة المواطن المصري فيما يتعلق بالخدمات الصحية، كما يُعفي الطلاب السوريين في جميع المراحل التعليمية (أساسي- جامعي) من الرسوم الدراسية، فضلاً عن أن الجامعات المصرية تقبل شهادات الثانوية العامة السورية بصرف النظر عن تاريخ الحصول عليها، الأمر الذي ساهم في جعل معدلات إلتحاق أبناء اللاجئين السوريين في مؤسسات التعليم المصرية هي الأعلى بين الدول المضيفة لهم.

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