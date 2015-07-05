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ضبط 5 من عائلة طراطيرو لترويعهم أهالى الزقازيق وقتل مقاول

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ضبط 5 من عائلة طراطيرو لترويعهم أهالى الزقازيق وقتل مقاول ضبط 5 من عائلة طراطيرو لترويعهم أهالى الزقازيق وقتل مقاول
تمكنت قوة من مباحث ثاني الزقازيق بالشرقية ، من ضبط 5 من عائلة "طراطيرو "لقيامهم بإطلاق أعيرة نارية علي الأهالي بكفر الزقازيق البحري وترويع المواطنين ، ومقتل مقاول أثناء وجوده على مقهى بعد تناوله وجبة الإفطار .

تلقي اللواء مليجي فتوح مليجي، مدير أمن الشرقية ، إخطار من اللواء عاطف مهران مدير البحث الجنائي، يفيد قيام مجموعة من عائلة "طراطيرو" بإطلاق النيران بشكل عشوائي وترويع المارة ،بكفر الزقازيق البحري .

وتبين من التحقيقات نشوب خلافات بين عائلة " أبوسريع " وعائلة " طراطيرو "فعلمت عائلة " طراطيرو" بوجود أفراد عائلة أبوسريع علي مقهي بكفر الزقازيق البحري ، فتوجهت مجموعة منهم للمقهي ،وقاموا باطلاق النار وترويع المواطنين وإتلاف سيارتين وسوبر ماركت وقتل "جودة م ج" 33 سنة مقاول تصادف وجوده علي المقهي ،أثناء إطلاق النيران .

وتمكنت قوة من مباحث قسم ثاني الزقازيق ، برئاسة الرائد محمد الصادق رئيس مباحث القسم ومعاونيه النقيب محمد مصطفي بإشراف المقدم أحمد رأفت مفتش القسم ، وتم ضبط كل من " السيد ع ش" و"سعد س ا" و"اكرم ع م" و"كرم ع ا" وسمير ا ع" جميعهم من عائلة طراطيرو وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء .
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مصر 365