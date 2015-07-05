ضبط 6 آلاف صاروخ ألعاب نارية تركها مالكها وهرب فى سوهاج

تمكن ضباط مباحث قسم أول سوهاج برئاسة الرائد أحمد المولد من ضبط كمية من الألعاب النارية بلغت نحو 6000 صاروخ تركها أحد الأشخاص بالشارع وفر هاربا فور مشاهدته للقوة.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير امن سوهاج بلاغا من العميد أسامه عبدالعزير مأمور قسم اول سوهاج بضبط رجال مباحث القسم كمية من الصواريخ النارية .

وبالانتقال والفحص تبين للعميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث والمقدم عمرو الجندى مفتش مباحث القسم تمكن الرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم أول ومعاونه النقيب محمد الضبع من ضبط 6000 الأف صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع كانت بحوزة أحد المتهمين فر هارباً.. تحرر المحضر رقم 45 أحوال قسم أول سوهاج لسنة 2015 والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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