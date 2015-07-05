أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 6 آلاف صاروخ ألعاب نارية تركها مالكها وهرب فى سوهاج

Google+ Print
ضبط 6 آلاف صاروخ ألعاب نارية تركها مالكها وهرب فى سوهاج ضبط 6 آلاف صاروخ ألعاب نارية تركها مالكها وهرب فى سوهاج
تمكن ضباط مباحث قسم أول سوهاج برئاسة الرائد أحمد المولد من ضبط كمية من الألعاب النارية بلغت نحو 6000 صاروخ تركها أحد الأشخاص بالشارع وفر هاربا فور مشاهدته للقوة.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير امن سوهاج بلاغا من العميد أسامه عبدالعزير مأمور قسم اول سوهاج بضبط رجال مباحث القسم كمية من الصواريخ النارية .

وبالانتقال والفحص تبين للعميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث والمقدم عمرو الجندى مفتش مباحث القسم تمكن الرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم أول ومعاونه النقيب محمد الضبع من ضبط 6000 الأف صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع كانت بحوزة أحد المتهمين فر هارباً.. تحرر المحضر رقم 45 أحوال قسم أول سوهاج لسنة 2015 والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365