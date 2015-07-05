وفاة شاب خنقا أثناء لهوه بـ"مرجيحة" بدائية الصنع بمنزله بديرب نجم بالشرقية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، منذ قليل، داخل مستشفى ديرب نجم العام بالشرقية، وذلك بعد اختناقه أثناء لهوه بـ"مرجيحة" بدائية الصنع بمنزله، وتم إخطار نيابة ديرب نجم للتحقيق برئاسة إبراهيم سرى الجمل، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف مهران، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد وصول "يحيى م ى ا" 19 سنة حاصل على دبلوم زراعى ومقيم قرية تابعة لمركز ديرب نجم، لمستشفى ديرب نجم، وتوفى فور وصوله.

وتبين من التحريات التى باشرها الرائد شريف عبد العزيز، رئيس مباحث مركز شرطة ديرب نجم، برئاسة المقدم أسامة الغرباوى، مفتش مباحث المركز، أثناء جلوس الشاب على "مرجيحة" بدائية الصنع بمنزله، ولهوه عليها، التف الحبل حول رقبته وفشلت محاولة أسرته فى إنقاذه حيث توفى مختنقًا.

>ولم تشر التحريات عن وجود شبهة جنائية حتى الآن.

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