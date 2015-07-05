إصابة 3 فى مشاجرة بسبب الخلاف على الميراث بطهطا سوهاج

استقبل مستشفى طهطا المركزى 3 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة بينهم بسبب الخلاف على الميراث بناحية الجبيرات دائرة مركز شرطة طهطا، وتم السيطرة عليها وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كان اللواء إبرهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد المحزى رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بالإنابة.

بوقوع مشاجرة بين طرف أول أبو عاصم م س ش39 عاما مصاباً " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "و مشيره أ س24 عاما ربة منزل " زوجة الأول " مصابه " بكسر بعظمة الزند الأيسر " وتم حجزها بالمستشفي المركزي.

وبين طرف ثان حسام م ا ش20 عاما حاصل علي دبلوم تجارة مصاباً " بسحجات متفرقة بالجسم " و عصام م ا ش" جاري ضبطه " الطرفان يقيمان بذات الناحية 00 سبب المشاجرة خلاف علي الميراث تم ضبط طرفـي المشاجرةعدا الثاني من الطرف الثاني.

وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته و كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وضبط المتهم الهارب و تحرر عن ذلك المحضر رقم 5223 جنح المركز لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المتهمين من ديوان المركز بضمان محل إقامتهم و موالاة الإستعلام عن حالة المجني عليها.

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