الخارجية تسلم “الآثار” قطعة أثرية مستردة من المملكة المتحدة

صرحت السفير ألفت فرح مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية بأن مصر إستعادت قطعة أثرية مصرية من المملكة المتحدة ، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الخارجية والآثار لإستعادة الآثار المصرية المهربة من الخارج، والقطعة الأثرية عبارة عن قطعة من الحجر الرملي تظهر نقش بارز لوجه معبود ملون على الوجه الأمامي، حيث ترجع هذه القطعة إلى الحضارة المصرية القديمة في عصر الأسرة الثامنة عشر “عصر الملك تحتمس الرابع”، حيث أثبتت الوقائع أنها قطعة مسروقة من أحد أعمدة معبد الكرنك، والتي تم إستردادها بالتنسيق والتعاون الكامل بين وزارتي الخارجية والآثار عن طريق سفارتنا في لندن، وكان أحد مكاتب المحاماة البريطانية قد قام بإخطار الملحق الثقافي المصري في لندن بطلب إعادة هذه القطعة الأثرية، التي كانت بحوزة أحد عملاء مكتبه، والذي لم يكن على دراية عند إقتناءه هذه القطعة بشكل قانوني بخروجها من مصر بشكل غير شرعي، حيث قرر بمجرد علمه إعادتها إلى مصر بشكل تطوعي.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن شكرها لتجاوب حائزي القطع الأثرية المصرية لنداءاتها المتكررة بشأن إعادة القطع الأثرية المهربة بطرق غير شرعية إلى موطنها الأصلي للحفاظ على التراث الإنساني بوجه عام وعلى التراث الثقافي والحضاري لمصر بوجه خاص.