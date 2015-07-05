بالصور.. تنفيذ قرار إزالة لعقار مائل بمنطقة أبو سليمان بالإسكندرية

بدأت اليوم حملة إزالة و تنفيذ القرار الصادر للعقار المائل الكائن32 شارع التعاون ناصية شارع عبدالله عفيفي من شارع أحمد ابو سليمان، بقيادة اللواء سعيد الفوال رئيس حي شرق والعميد السيد إبراهيم معاون المحافظ للإزالات والإشغالات و بالتنسيق مع مديرية الأمن ومأمور قسم رمل تاني العميد أشرف زغلول، وسيتم التنفيذ خلال 40 يوم من الآن نظرًا لخطورته الداهمة وحفاظاً على أرواح المواطنين وعلى العقارات المجاورة.

هذا وبناء علي تعليمات رئيس الحي توجه مدير إدارة بحوث الإسكان لحصر السكان بالعقار، وبالمعاينة وجد العقار عبارة عن 7 شقق ”5 شقة منهم خالية من السكان و2 شقة مشغولة بالسكان”.

وتم إخطار السكان يوم الجمعة الموافق 2015/7/3، بواسطة إدارة بحوث الإسكان وقسم شرطة رمل ثاني ليقوموا بتجميع منقولاتهم ومغادرة العقار على ان يكون خالياً من السكان لتنفيذ قرار الإزالة حفاظاً على الأرواح والأموال.

يذكر أن العقار تم إنشاؤه من عام 2006 بدون رخصة وله قرار إزالة ومحرر محاضر بذلك.