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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يؤكد على تفعيل دور مركز إدارة الأزمات و الكوارث بالمحافظة

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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يؤكد على تفعيل دور مركز إدارة الأزمات و الكوارث بالمحافظة بالصور.. محافظ الإسماعيلية يؤكد على تفعيل دور مركز إدارة الأزمات و الكوارث بالمحافظة

المحافظ أثناء الإجتماع

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تفعيل دور مركز إدارة الأزمات و الكوارث بالمحافظة، خلال هذه الفترة من أجل سرعة الإنجاز فى التعامل مع المواقف الطارئة و الإستمرار فى إعداد السيناريوهات المتوقعة لأى أزمة مع الأخذ فى الإعتبار التركيز على إعادة هيكلة و تنظيم مقر مركز إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة و تدعيمه بعدد من الشباب و الكوادر المؤهله للتعامل مع إدارة الإزمة  والتفاعل مع المواقف الطارئة بما يتواكب مع سمة العصر من الدقة فى الأداء وسرعة الإنجاز والتفاعل مع الموقف فى أقل وأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية، بحضور اللواء محسن حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس سامي عبد العزيز حمودة رئيس الإدارة المركزية للمعلومات و تكنولوجيا الإتصالات بالمحافظة ومحمد صباح مسؤول غرفة إدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة.

وخلال الاجتماع تم بحث ومناقشة سبل تطوير المركز وإعادة هيكلته من أجل تفعيل دوره فى خدمة التنمية الشاملة.

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