أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

التحالف يقصف «داعش» ويسقط 23 قتيلًا بشمال سوريا

Google+ Print
التحالف يقصف «داعش» ويسقط 23 قتيلًا بشمال سوريا التحالف يقصف «داعش» ويسقط 23 قتيلًا بشمال سوريا

مقاتلات حربية – ارشيفية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 23 شخصًا بينهم خمسة مدنيين وطفل، جراء غارات جوية شنتها قوات التحالف الدولي – الذي تقوده الولايات المتحدة – على عدة مناطق بمدينة الرقة معقل تنظيم «داعش» شمال سوريا.

ونقل راديو «سوا» الأمريكي عن المرصد قوله – اليوم الأحد – ” إن الغارات استهدفت أماكن في مساكن البانوراما وجسور السباهية والفروسية والحصوية، ومبنى الزراعة ومنطقة التعمير بمدينة الرقة ومحيطها، مما أسفر عن مقتل 23 شخصًا وإصابة آخرين بجروح”.

وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة داعش أعلن في وقت سابق اليوم – أنه شن 16 غارة جوية أمس “السبت” على مواقع لتنظيم داعش في الرقة.

وقال المتحدث باسم التحالف توماس جيليران – في بيان أصدره اليوم – إن الغارات الجوية نفذت بهدف حرمان داعش من القدرة على نقل عتاد عسكري عبر سوريا وباتجاه العراق.

وأوضح المتحدث أن هذه الغارات تعد إحدى أهم العمليات التي نفذتها قوات التحالف حتى الآن في سوريا مؤكدًا أنها ستضعف قدرات داعش على التحرك انطلاقًا من الرقة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا