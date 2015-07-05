التحالف يقصف «داعش» ويسقط 23 قتيلًا بشمال سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 23 شخصًا بينهم خمسة مدنيين وطفل، جراء غارات جوية شنتها قوات التحالف الدولي – الذي تقوده الولايات المتحدة – على عدة مناطق بمدينة الرقة معقل تنظيم «داعش» شمال سوريا.

ونقل راديو «سوا» الأمريكي عن المرصد قوله – اليوم الأحد – ” إن الغارات استهدفت أماكن في مساكن البانوراما وجسور السباهية والفروسية والحصوية، ومبنى الزراعة ومنطقة التعمير بمدينة الرقة ومحيطها، مما أسفر عن مقتل 23 شخصًا وإصابة آخرين بجروح”.

وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة داعش أعلن في وقت سابق اليوم – أنه شن 16 غارة جوية أمس “السبت” على مواقع لتنظيم داعش في الرقة.

وقال المتحدث باسم التحالف توماس جيليران – في بيان أصدره اليوم – إن الغارات الجوية نفذت بهدف حرمان داعش من القدرة على نقل عتاد عسكري عبر سوريا وباتجاه العراق.

وأوضح المتحدث أن هذه الغارات تعد إحدى أهم العمليات التي نفذتها قوات التحالف حتى الآن في سوريا مؤكدًا أنها ستضعف قدرات داعش على التحرك انطلاقًا من الرقة.

أ ش أ