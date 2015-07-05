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“طالبان” تستهدف جنود باكستانين وتقتل 7 منهم

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“طالبان” تستهدف جنود باكستانين وتقتل 7 منهم “طالبان” تستهدف جنود باكستانين وتقتل 7 منهم

جنود الجيش الباكستاني

ذكر مصدر أمني باكستاني اليوم الأحد أن كمائن لحركة طالبان تعرضت لتفجيرات أودت بحياة 7 جنود باكستانيين على الأقل شمال غرب البلاد مع بدء الجيش محاولة جديدة للتقدم نحو آخر معاقل رئيس الحركة قرب الحدود مع أفغانستان.

وذكرت قناة «العربية الحدث» أن باكستان بدأت عملية كبرى في وزيرستان الشمالية خلال فصل الصيف الماضي لطرد طالبان الباكستانية وإسلاميين متشددين آخرين يريدون شن هجمات على أهداف حكومية ومدنية.

وصرح عسكريون بأن الجيش يواجه مقاومة شرسة مع تقدمه صوب المناطق الواقعة على مستوى منخفض في وادي شوال – آخر معقل لطالبان – كما زار  قائد الجيش الباكستاني الجنرال رحيل شريف، القوات يوم الجمعة الماضية وقال إن المرحلة الأولية حول قمم وادي شوال كانت ناجحة وأن الوقت حان الآن لبدء المسعى الأخير صوب المناطق المنخفضة وتابع «شريف» لن نتوقف إلا إذا حققنا غايتنا النهائية بوجود باكستان خالية من الإرهاب.

وأضاف مسؤولو مخابرات أن متشددين نصبوا كمينًا لقافلة عسكرية يوم السبت في منطقة بير غار ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم فقال المتحدث باسم الحركة عزام طارق إنه تم قتل 5 جنود.

أ ش أ

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