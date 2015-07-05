‎”نقطة تحول” إضافة جديدة للأدب الاجتماعي العربي

صدر عن دار “الحلم للنشر والترجمة” بالقاهرة كتاب “نقطة تحول” للكاتبة رضوى إبراهيم وهو الإصدار الأول لها.

وتعالج الكاتبة فكرة التحول الذاتي لكل فرد والأوقات الفاصلة في حياة كل إنسان، وتضع الحلول لأزمات التحول في حياة الشر، اجتماعيا ونفسيا بقالب فلسفي وبلغة سهلة ومباشرة.

جدير بالذكر أن الكاتبة رضوى إبراهيم درست العلاقات الإنسانية واللايف كوتشينج لتعمل بعدها كمديرة فريق التأهيل في قسم البترول والطاقة بإحدى كبريات شركات البترول في الإمارات العربية المتحدة كما تلقي الندوات والمحاضرات بجامعات مختلفة بدولة الإمارات العربية المتحدة.‎