أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

‎”نقطة تحول” إضافة جديدة للأدب الاجتماعي العربي

Google+ Print
‎”نقطة تحول” إضافة جديدة للأدب الاجتماعي العربي ‎”نقطة تحول” إضافة جديدة للأدب الاجتماعي العربي

نقطة تحول

صدر عن دار “الحلم للنشر والترجمة” بالقاهرة كتاب “نقطة تحول” للكاتبة رضوى إبراهيم وهو الإصدار الأول لها.

وتعالج الكاتبة فكرة التحول الذاتي لكل فرد والأوقات الفاصلة في حياة كل إنسان، وتضع الحلول لأزمات التحول في حياة الشر، اجتماعيا ونفسيا بقالب فلسفي وبلغة سهلة ومباشرة.

جدير بالذكر أن الكاتبة رضوى إبراهيم درست العلاقات الإنسانية واللايف كوتشينج لتعمل بعدها كمديرة فريق التأهيل في قسم البترول والطاقة بإحدى كبريات شركات البترول في الإمارات العربية المتحدة كما تلقي الندوات والمحاضرات بجامعات مختلفة بدولة الإمارات العربية المتحدة.‎

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا