أحمد كريمة ردا على منتقديه: نعم السيسى "سيف الله المسلول" فى مصر

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على نقد البعض له بوصفه للرئيس عبد الفتاح السيسى بأنه أشبه بسيدنا خالد بن الوليد "سيف الله المسلول" رضى الله عنه، بقوله "أقول لهم نعم نحن خلف سيف الله المسلول فى مصر وعالمنا العربى الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وأكد الدكتور كريمة خلال لقاء ببرنامج "رمضان فى بيت النبوة" على قناة صدى البلد، أن تشبيهه للسيسى بخالد بن الوليد لأنه يتصدى للإرهاب بقوة وشجاعة دون أن يخاف أحد.

وتوجه بالدعاء للقوات المسلحة وأفراد الجيش جميعا مع اختلاف رتبهم قائلا: "اللهم اجعل دمائهم كالمسك، اللهم ارزقهم الثوبات والنصر على الاعداء واجعلهم فى خير حال يارب العالمين وتقبل منهم، ووفق ولى أمره وحكومته والشعب المصرى والعرب والمسلمين والإنسانية لما فيه طاعتك ورضاك، سلم مصر واجعلها فى ضمانك وشعبها فى أمانك"، وختم دعائه مستشهدا بالآية الكريمة "وإن جندنا لهم الغالبون".

- بالفيديو.. أحمد كريمة لصدى البلد: السيسى يشبه خالد بن الوليد فى فروسيته