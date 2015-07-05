لصيام من غير عطش.. ابتعد عن مثلث الخطر السكر والزيت والملح

لصيام من غير عطش ينصحك الأطباء على الدوام باتباع كل السبل التى تعطى للجسم أكبر فرصة للترطيب لأطول ساعات ممكنة، وعلى هذا فيتطلب الأمر من جهة أخرى للامتناع عن تناول أية أصناف من الغذاء أو السوائل قد تؤدى بالفعل للشعور بالعطش ونقص الترطيب تدريجيا خلال ساعات الصيام فى شهر رمضان الفضيل.

وعلى هذا فينصح الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن بالتوقف عن كل ما يمكنه أن يجفف الجسم من ترطيبه وسوائله الغنية، فيشعر الصائم تدريجا بجفاف الجسم والعطش وجفاف الحلق، مع الشعور بالوهن والضعف تدريجيا.

وتابع منيسى نصائحه، قائلا: "هناك عناصر ما أن وجدت فى طعام أو سوائل زادت من قدرته على سحب الترطيب من الجسم، وتحوله إلى جسم جاف خالى من السوائل، وهذه المكونات على الصائم تجنبها تماما قبل السحور بما لا يقل عن الـ4 ساعات، وهى الملح والسكر والزيت، وهى عناصر قادرة على إصابة الصائم بالعطش وجفاف الحلق لساعات طويلة".

وهذا المثلث الخطر، حسبما أطلق عليه أستاذ الجهاز الهضمى، يتطلب من الصائم تجنبه، وينصح بتناول سحورا خاليا من الملح فلا تتم إضافته على الفول واستبداله بقطرات الليمون، وعلى الصائم الامتناع أيضا عن تناول العسل أو المربى أو السكر، أو الحلويات بأنواعها مطلقا فى وجبة السحور، كذلك الامتناع عن اضافة قطرات الزيت على الفول، أو إدخاله فى أى عنصر من عناصر الطعام الذى يتناوله الصائم ليلا وقبل السحور بأربعة ساعات؟".

وينصح منيسى بالابتعاد منذ التاسعة مساء عن تناول كل ما يحتوى على هذه المكونات الثلاث، والاهتمام بتناول الزبادى بدون نكهات، والفاكهة قليلة السكريات، والخضراوات كالخيار والجزر والخس والجرجير وغيرها.

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