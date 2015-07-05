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هيا عبد السلام تحضّر لبطولة عرض مسرحي في عيد الفطر

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هيا عبد السلام تحضّر لبطولة عرض مسرحي في عيد الفطر هيا عبد السلام تحضّر لبطولة عرض مسرحي في عيد الفطر

الأحد 05-07-2015 15:15

تستعد الفنانة هيا عبدالسلام لعرض المسرحية الاستعراضية "كان يا ما كان" للمنتج باسم عبدالأمير، التي تشارك في بطولتها إلى جانب مجموعة من الفنانين بينهم إلهام الفضالة، وفؤاد علي، وفرح الصراف، وفهد باسم، وطلال باسم، فيما يتولّى إخراج العمل المسرحي يوسف الحشاش وسيعرض على خشبة مسرح صالة التزلج، في عيد الفطر السعيد.

وأكدت هيا أن "كان يا ما كان" تعد من الأعمال المسرحية الاستعراضية التي تتناول قصة مستوحاة من التراث، كما أنها تحمل الكثير من القيم الإنسانية التي تتلائم مع أبناء الجيل الجديد، لا سيما في ظل التقنيات الحديثة، التي من شأنها أن تجعل أجواء العرض مبهرة وممتعة.

يذكر أن هيا عبد السلام تطل خلال شهر رمضان من خلال عملين أولهما مسلسل "النور" إلى جانب كل من عبد العزيز جاسم، ومحمد المنيع، وغدير السبتي، وحمد العماني، وباسم عبد الأمير، ونور وغيرهم.

أما العمل الثاني فهو مسلسل "في عينيها أغنية" الذي تصدت هيا لإخراجه كما شاركت في بطولته إلى جانب زوجها الفنان فؤاد علي، وفخرية خميس، وجاسم النبهان، وزهرة الخرجي، وليلى عبدالله وغيرهم.

 

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