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سهرة على الساكس وسيلفي عبد الله بالخير

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سهرة على الساكس وسيلفي عبد الله بالخير سهرة على الساكس وسيلفي عبد الله بالخير

الأحد 05-07-2015 15:40

في سهرة رمضانية، أقيمت أمس، وجمعت كلاً من الفنانين عبد الله بالخير، مروة محمد، نيفين ماضي، نادية المنصوري، جميلة، رانيا شعبان، ماهر الخاجة، وغيرهم من النجوم والإعلاميين والشخصيات الهامة في المجتمع، وأقامتها سيدة الأعمال عاليا الإدريسي في حديقة مركز التجميل الذي تمتلكه Emporio donna والتي أعدت خيمة رمضانية خاصة في الحديقة لاستقبال الضيوف فيها، فوقفت تستقبل كل الحضور فرداً فرداً وتلتقط الصور التذكارية معهم وترحب بهم، بينما خطف عبد الله بالخير الأضواء والكل حرص على التقاط صورة سيلفي معه، فتميزت الجمعة بالأجواء العائلية، حيث دارت الأحاديث والدردشات بين الأصدقاء حول كيف يقضون يومهم في رمضان بين السحور والفطور والدعوات والأكلات، التي يفضلونها، فاشتكى الكل من كثرة تناول الحلويات في رمضان وعن مدى تاثيرها على زيادة وزنهم.
وما أضاف تميزاً أن السهرة أقيمت على أنغام عازف ساكس عزف العديد من المقطوعات الموسيقية، بين الحديثة والقديمة، والتي أبهرت الحضور، وأخذ البعض يغني معها والبعض يرقص على أنغام موسيقاه.

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سيدتي