طارق حمزة يطلق ديوانه الأول وسامر المصري يغني

في احتفالية رمضانية خاصة، أقام الشاعر طارق حمزة سحوراً جمع فيه نخبة من الأصدقاء وأهل الإعلام والفن في مطعم "درج الياسمين" بدبي للاحتفال باطلاق ديوانه الأول "سيدة القصر"، وكان ضمن الحضور باسم ياخور، سامر المصري وزوجته، مها المصري وغيرهم وبدأت الأمسية الرمضانية، التي تزينت بأجواء الياسمين، بعراضة شامية مرحبة بضيوف الأمسية، أسعدت الحضور بتقديمها الرائع وبعدها طلب من سامر المصري، المعروف بصوته الجميل، الغناء فأدى عراضة شامية أبهرت الحضور ونال تصفيقاً عالياً، ثم قدم الدكتور فادي أوطه باشي، مدير عام درج الياسمين، كلمة رحب فيها بالضيوف وأضاف: "من هنا انطلقنا ومن رائحة الياسمين استوحينا فكرة هذا المكان، واليوم نجسد حلمنا الذي ابتدأ بفكرة وأصبح اليوم واقعاً اسمه "درج الياسمين"، اليوم نطلق سوياً مع الشاعر طارق زياد حمزة ديوانه الأول "سيدة القصر".

وبدوره قال طارق زياد حمزة: "للخطوة الأولى دوماً أهميتها وثقلها، "سيدة القصر"، هو البداية لمجموعة من الأعمال الأدبية التي ستأتي لاحقاً، الكتاب يحمل في طياته رسالة حبّ، ودعوة للرجل أن يجعل كل ّ امرأةٍ في حياته سيدة قصرِ قلبه، واليوم أشعر بالفخر أن "سيدة القصر" انطلق من هذا المكان، الذي يحملُ في جيناته ياسمين الشام وروحها الثقافية، وتُزين جدرانه أبيات من قصائد نزار قباني ومحمود درويش". ثم ألقى الشاعر طارق زياد حمزة عدداً من القصائد، ورافقه الفنان الشاب خليل غادري على آلة القانون، ما أضاف لمسة سحرية للأمسية، وكانت البداية مع قصيدة "يا شام" النثريَّة، والتي كتبها في "درج الياسمين" منذ بضعة أشهر. في ختام الأمسية قام الشاعر بتوقيع ديوانه لجميع الحضور والتقاط الصور الجماعية معه.